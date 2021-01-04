

واشنطن 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 212,117 إصابة مؤكدة و 1,418 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,558,489 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 350,664 حالة وفاة.

// انتهى //

21:48ت م

0171



واشنطن 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 212,117 إصابة مؤكدة و 1,418 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,558,489 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 350,664 حالة وفاة.// انتهى //21:48ت م0171

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 212,117 إصابة مؤكدة و 1,418 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.