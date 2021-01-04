السعودية اليوم / لبنان تسجل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2861 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 134377، فيما بلغ عدد الوفيات 1499 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

// انتهى //

21:39ت م

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بيروت 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 192139 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 134377، فيما بلغ عدد الوفيات 1499 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.// انتهى //21:39ت م0168

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