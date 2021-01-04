السعودية اليوم / اليونان تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس ليصل اجمالي الوفيات إلى 5011 حالة وفاة.

// انتهى //

21:35ت م

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أثينا 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 140526 إصابةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس ليصل اجمالي الوفيات إلى 5011 حالة وفاة.// انتهى //21:35ت م0164

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