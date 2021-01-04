السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ إلى أنها سجلت كذلك حالتي وفاة جديدتين بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 508 حالة وفاة.

// انتهى //

21:20ت م

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لوكسمبورغ 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 46986 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ إلى أنها سجلت كذلك حالتي وفاة جديدتين بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 508 حالة وفاة.// انتهى //21:20ت م0159

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