السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يتفقَّد هيئة محافظة الشماسية



بريدة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد الشبانات اليوم، هيئة محافظة الشماسية، كما التقى رئيس الهيئة بالمحافظة صالح الفوزان ومنسوبيها.

واطلع الشبانات خلال جولته التفقدية على سير العمل الميداني والتوعوي بالهيئة.

وأكّد متابعة واستمرار تفعيل حملة "الصلاة نور"، كما وقف على استعدادات وتجهيزات الهيئة في تفعيل أنشطة وفعاليات حملة "الخوارج شرار الخلق".

وحثّ على أهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل في الأماكن المهمة بالمحافظة والمتنزهات تطبيقاً لخطة الفرع الميدانية والتوعوية.

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20:41ت م

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