فيديو.. خالد الفيصل يطلق الرقم الصعب بمناسبة استضافة القمة الخليجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدم أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان “الرقم الصعب” بمناسبة استضافة المملكة للقمة الخليجية الـ41 في العلا.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة القصيدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.

وتستضيف المملكة يوم غد الثلاثاء القمة الخليجية الحادية والأربعين استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تعقد القمة لأول مرة في العلا شمال غرب السعودية.

وجاء اختيار العلا لاستضافة هذه القمة ليعكس رسالة المملكة التي ترغب في إيصالها للأشقاء في الخليج، والتي مفادها أن العلا لطالما كانت محطة تتلاقى فيها الحضارات والشعوب منذ أقدم الأزمنة، بسبب موقعها الإستراتيجي على طريق التجارة البري قبل الإسلام ومن ثم على طرق الحج في الفترة الإسلامية، وهو ما يؤكد روابط الصلة القوية بين شعوب الخليج العربي.

