الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

السعودية توافق على فتح الأجواء والحدود مع قطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت السعودية، مساء اليوم الاثنين، على فتح الأجواء والحدود مع قطر.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

