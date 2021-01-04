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السعودية توافق على فتح الأجواء والحدود مع قطر

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شكرا لقرائتكم توافق على فتح الأجواء والحدود مع قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

السعودية توافق على فتح الأجواء والحدود مع قطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت السعودية، مساء اليوم الاثنين، على فتح الأجواء والحدود مع قطر.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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