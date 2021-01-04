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شكرا لقرائتكم السعودية توافق على فتح الأجواء والحدود مع قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
السعودية توافق على فتح الأجواء والحدود مع قطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
وافقت السعودية، مساء اليوم الاثنين، على فتح الأجواء والحدود مع قطر.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت “الإخبارية” في نبأ عاجل لها.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.