هذه المتطلبات الفنية للأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت المواصفات السعودية عددًا من المتطلبات الفنية للأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء؛ وذلك للحفاظ على سلامة المستهلك.

وأوضحت المواصفات، عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الاثنين، أن المتطلبات منها أن تصنع الأدوات والأجهزة وفقًا لمتطلبات اللوائح الفنية؛ لضمان سلامتها وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وألا تحدث المواد المستخدمة في التصنيع أي تدهور في الخصائص الحسية للطعام (المذاق، اللون، الرائحة).

وأيضًا، وصف جميع المواد المستخدمة في التصنيع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وأن تكون الخامات المستخدمة معروفة المصدر والتركيب، وألا تحدث أي تغيير في الطعام أو نقل مواد ضارة للمستهلك.

وكذلك أن تكون المواد المستخدمة في التصنيع ذات جودة مناسبة لاستخدامها مع الأغذية، وأن تكون الجهة المصنعة للمادة الخام معروفة وبياناتها متاحة للجهات الرقابية عند الطلب.

