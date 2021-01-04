لبنان يخسر ثالث عمالقة الفن بوفاة إلياس الرحباني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

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توفي الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني عن عمر يناهز 82 عامًا بسبب فيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يغيب عن الحياة في عام 2021 بسبب كوفيد 19.

وكان الرحباني أُدخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيروت قبل نحو عشرة أيام بعد انتقال عدوى كورونا إليه من ممرضه بحسب قناة إل بي سي اللبنانية.

ويُعد إلياس ثالث العمالقة من آل الرحباني، الذين رحلوا عن العالم، وهو الشقيق الأصغر للأخوين عاصي ومنصور الرحباني اللذين شكّلا مع المغنية فيروز الركن الأساس في الأغنية اللبنانية في القرن العشرين، وكان إلياس الرحباني ملحنًا وموزعًا وكاتب أغنيات وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، بينها نحو 2000 عربية، خلال مسيرة عامرة استمرت نحو 50 عامًا.

إلياس الرحباني وداعًا

وكان لرحيل الموسيقار الرحباني صداه الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه العديد من السياسيين والفنانين والإعلاميين، اعترافًا بتاريخه ومسيرته الفنية التي استمرّت عقودًا طويلة أثرى خلالها المكتبة العربية بآلاف الألحان والمقطوعات الموسيقية، حيث نعاه رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري عبر “تويتر” بقوله، “إلياس الرحباني غصن آخر من الشجرة الرحبانية يهوي بعد مسيرة حافلة في الإنتاج الموسيقي الراقي، أحر التعازي لزوجته وأولاده وعموم عائلته ومحبيه”.

ومن الفنانين من اعتبره “خسارة كبيرة”، بحسب وصف الفنانة نجوى كرّم عبر “تويتر” أما إليسا فغرَّدت وقالت: “لبنان خسر ثالث العمالقة من آل الرحباني”، معتبرة أن الراحل “لا يتكرر بفطرته وموهبته وأعماله الخالدة”.

وكتب الفنان راغب علامة على حسابه في الشبكة “قطعة رومانسية كبيرة رحلت من بلدنا الجريح وراح الكثير من الأغاني التي تزرع الفرحة والراحة والحب، وراح عمود من أعمدة بعلبك”.

“يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان” هكذا أعربت الفنانة نانسي عجرم عن حزنها الشديد لرحيل الرحباني، وغردت على “تويتر”: “الموت عم ياخد منا ناس منحبن .. إلياس الرحباني أعمالك باقية معنا.. غيابك رح يترك فراغًا كبيرًا.. أحر التعازي للعائلة الكريمة.. الله يرحم عاصي ومنصور وإلياس”.

وكتبت كارول سماحة في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني.. وداعًا إلياس الرحباني. شكرًا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان. أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان”.

ميلاده وعائلته

وينتمي الراحل الرحباني، وهو من مواليد العام 1938 في بلدة أنطلياس شمال بيروت، إلى عائلة طبعت تاريخ الموسيقى والمسرح في لبنان. وللرحباني من زوجته نينا خليل ولدان هما غسان وجاد المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي.

إرثه الموسيقي

وإلياس الرحباني موسيقي ملحن وموزع، وكاتب أغانٍ، وقائد أوركسترا، لحن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية. وكتب العديد من الأغنيات لعمالقة الفنانين، ومن أبرزهم “فيروز وصباح ووديع الصافي ونصري شمس الدين وملحم بركات وماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم”.

وألّف الرحباني موسيقى تصويرية لـ25 فيلمًا منها أفلام مصرية، وأيضًا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم “دمي ودموعي وابتسامتي” وفيلم “حبيبتي” وفيلم “أجمل أيام حياتي” ومسلسل “عازف الليل”.

وكانت أولى ألحانه عام 1972 “موزاييك الشرق” ، و”يللي مش عارف اسمك” لسمير حنا و”أوضة منسية” لفيروز و”شفتو بالقناطر” لصباح و”قتلوني عيونا السود” و”يا قمر الدار” لوديع الصافي، و”لا تهزي كبوش التوتي” لملحم بركات و”عم بحلمك يا حلم يا لبنان” لماجدة الرومي.

