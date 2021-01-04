شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد تطلق مسابقة شاعر الجامعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب انطلاق مسابقة “شاعر الجامعة” في مجال “الشعر العربي الفصيح” والتي تستهدف طلاب وطالبات الجامعة.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله آل عضيد أن المسابقة تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية الفصحى، واكتشاف المواهب الشعرية ودعمها، وتحفيز الطلاب الموهوبين وتنمية مواهبهم، إضافة إلى تكريم الطلاب الشعراء المتميزين في مجال الإبداع، والارتقاء بمستوى تلقي الشعر العربي.

ودعت العمادة الراغبين في المشاركة إلى زيارة الموقع https://cutt.us/gVwWN والتسجيل وتعبئة النموذج، وترسل المشاركة على البريد [email protected] كما حددت العمادة آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم الأحد القادم 26/ 5/ 1442هـ.

