شعار جامعة حفر الباطن مع الصور وأهم المعلومات

- 1/3
- 2/3
- 3/3
جامعة حفر الباطن من الجامعات العريقة في المملكة التي تقدم خدمات التعليم للكثير من الطلبة وتقع في منطقة حفر الباطن في المنطقة الشرقية من المملكة، ومنذ إنشائها عام 2014 وهي تقدم الخدمات التعليمية المتميزة في عدد من التخصصات المختلفة، ويعتبر شعار جامعة حفر الباطن من الأهمية بمكان للجامعة، ويعبر عما تقدمه من خدمات جليلة.
شعار جامعة حفر الباطن
تشمل جامعة حفر الباطن الكثير من الكليات سواء داخل الجامعة في حفر البطان أو خارج حفر الباطن، في التخصصات العلمية وكليات العلوم والدراسات المساندة وكليات التربية.
ويرمز شعار جامعة حفر الباطن إلى العلم فهو يتخذ شكل القلم ، الذي يرمز إلى ما تقدمه الجامعة من علوم مختلفة وما تشتمل عليه من كليات منها:
- كلية العلوم
- كلية الصيدلة
- كلية الهندسة.
- كلية التربية.
- كلية إدارة الأعمال.
- كلية المجتمع.
بوابة جامعة حفر الباطن
تعمل جامعة حفر الباطن على مسايرة التكنولوجيا الحديثة من خلال موقعها على الإنترنت والذي تقدم من خلاله خدمات التعليم الإلكتروني وخدمة بلاك بورد جامعة حفر الباطن.
- يمكن الوصول غلى موقع الجامعة من خلال الرابط التالي” حفر الباطن بلاك بورد”
- ويقوم الطالب بتسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة السر لخاصة به.
- ويتمكن من الطلبة من الدراسة من خلال ما تقدمه الجامعة من خلال موقعها من مواد دراسية وطرق علمية حديثة تعتمد على الدراسة عن بعد خاصة في فترة جائحة كورونا.
- يمثل شعار جامعة حفر الباطن الجامعة في جميع التعاملات الرسمية الخاصة بها.
- ويتم وضعه على كافة المراسلات العلمية والأدبية والمؤتمرات والكتب وغيرها.
- كما يوضع الشعار على موقع الجامعة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي وفي المحافل الرسمية التي تمثل فيها الجامعة المملكة العربية السعودية.