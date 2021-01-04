شعار جامعة حفر الباطن مع الصور وأهم المعلومات

جامعة حفر الباطن من الجامعات العريقة في المملكة التي تقدم خدمات التعليم للكثير من الطلبة وتقع في منطقة حفر الباطن في المنطقة الشرقية من المملكة، ومنذ إنشائها عام 2014 وهي تقدم الخدمات التعليمية المتميزة في عدد من التخصصات المختلفة، ويعتبر شعار جامعة حفر الباطن من الأهمية بمكان للجامعة، ويعبر عما تقدمه من خدمات جليلة.

شعار جامعة حفر الباطن

تشمل جامعة حفر الباطن الكثير من الكليات سواء داخل الجامعة في حفر البطان أو خارج حفر الباطن، في التخصصات العلمية وكليات العلوم والدراسات المساندة وكليات التربية.

ويرمز شعار جامعة حفر الباطن إلى العلم فهو يتخذ شكل القلم ، الذي يرمز إلى ما تقدمه الجامعة من علوم مختلفة وما تشتمل عليه من كليات منها:

كلية العلوم

كلية الصيدلة

كلية الهندسة.

كلية التربية.

كلية إدارة الأعمال.

كلية المجتمع.

بوابة جامعة حفر الباطن

تعمل جامعة حفر الباطن على مسايرة التكنولوجيا الحديثة من خلال موقعها على الإنترنت والذي تقدم من خلاله خدمات التعليم الإلكتروني وخدمة بلاك بورد جامعة حفر الباطن.