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ضبط 34 مخالفا لنظام المراعي والغابات في 9 مناطق

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في 9 مناطق خلال الأسبوع الماضي 34 مخالفا لنظام المراعي والغابات، منهم 24 مواطنا، وسوريان، وبنجلاديشيان، وباكستانيان، وثلاثة يمنيين، وأفغاني واحد، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع، جرى تحميلها على 34 شاحنة، في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقم الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

المناطق شملت:

  • الرياض
  • مكة المكرمة
  • القصيم
  • الشرقية
  • الجوف
  • حائل
  • الحدود الشمالية
  • جازان
  • تبوك
  • نجران

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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