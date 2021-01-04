شكرا لقرائتكم خبر سفلتة وصيانة 2.3 مليون م2 من طرقات الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشمل الجهود التي أعلنتها الأمانة سفلتة 2,009,365 م2 من طرق مدينة الرياض، وإصلاح 205,840 م2 من الهبوطات والحفر، إلى جانب تنفيذ دهانات أرضية بمساحة 66,684 م2، وتنظيف 34,598 م2من دهانات الطرق والشوارع.ويأتي اهتمام الأمانة بتطوير الطرق ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، ورفع كفاءة شبكات النقل لتيسير تنقل السكان داخل العاصمة، التي تتكامل مع مبادرات الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري، وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري.
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