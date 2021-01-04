رصد مخالفات للتدابير الوقائية في أضم

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وشملت الجولات الرقابية عددا من المراكز التجارية، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام، رصدت خلالها 5 محال مخالفة، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت بلدية محافظة أضم ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة لها، لرصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.وشملت الجولات الرقابية عددا من المراكز التجارية، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام، رصدت خلالها 5 محال مخالفة، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

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