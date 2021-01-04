66 جولة رقابية على أسواق ومحلات ومطاعم الطوال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة الطوال خلال الأسبوع الماضي 66 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية، لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أحمد الأحوس أن الفرق الرقابية قامت خلال تلك الجولات بتطهير وتعقيم 124 موقعا، ورصدت مخالفات، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين . وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة. وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.

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