شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 60 منفذا تسويقيا للأسر المنتجة بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمنت الاتفاقية تفعيل 60 منفذا تسويقيا كمرحلة أولى لتستفيد منها 60 أسرة، من الأسر المنتجة بحي بدر بغرب الدمام، والذي يقوم على إدارته والإشراف عليه مركز بناء الأسر المنتجة «جنى» بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.وأكد الجبير حرص الأمانة على تفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم الأسر المنتجة، والتي من شأنها أن تنهض بمستوى المشاريع الصغيرة، وتحويلها من الرعوية إلى التنموية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الأعمال الجديد، حيث تمثل هذه المبادرة تنظيم عمل الأسر المنتجة في الأماكن المخصصة لها بطريقة حضارية، مع إيجاد بيئة عمل مناسبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية؛ لتحفيزهم على العمل وزيادة الإنتاج.
من جانبه أشار الشامي إلى أن المركز وبنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع أمانة المنطقة يسعى إلى ممارسة نشاط العمل التنموي لدعم المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص العمل لهم، لافتا إلى أن المركز يسعى أيضا خلال خمس سنوات لتشغيل 800 أسرة، حيث إن هذه المبادرة انطلقت بالتنسيق مع الأمانة بالشرقية لتشمل مناطق المملكة كافة.
من جهة أخرى نفذت الأمانة أمس الأول 843 جولة رقابية.
من نتائج الجولات الرقابية:
- 13 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بكورونا في الأسواق
- مخالفتان بسبب التكدس في الأسواق المركزية
- غسل وتعقيم وتطهير 744 موقعا
- 141545 لترا من المعقمات والمطهرات استخدمت
- 465 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي
- 7803 أطنان من النفايات رفعت
- 4457 م3 من الأنقاض والمخلفات أزيلت
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