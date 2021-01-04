شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 60 منفذا تسويقيا للأسر المنتجة بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، بمقر الأمانة، اتفاقية تعاون مع المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة «جنى» محمود الشامي، لتمكين الأسر ودعم توطين المهن وتأهيل السيدات من رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة في صنع فرص عمل ذاتية؛ لترسيخ ثقافة العمل الحر والإنتاج وتمكين المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت الاتفاقية تفعيل 60 منفذا تسويقيا كمرحلة أولى لتستفيد منها 60 أسرة، من الأسر المنتجة بحي بدر بغرب الدمام، والذي يقوم على إدارته والإشراف عليه مركز بناء الأسر المنتجة «جنى» بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

وأكد الجبير حرص الأمانة على تفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم الأسر المنتجة، والتي من شأنها أن تنهض بمستوى المشاريع الصغيرة، وتحويلها من الرعوية إلى التنموية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الأعمال الجديد، حيث تمثل هذه المبادرة تنظيم عمل الأسر المنتجة في الأماكن المخصصة لها بطريقة حضارية، مع إيجاد بيئة عمل مناسبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية؛ لتحفيزهم على العمل وزيادة الإنتاج.

من جانبه أشار الشامي إلى أن المركز وبنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع أمانة المنطقة يسعى إلى ممارسة نشاط العمل التنموي لدعم المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص العمل لهم، لافتا إلى أن المركز يسعى أيضا خلال خمس سنوات لتشغيل 800 أسرة، حيث إن هذه المبادرة انطلقت بالتنسيق مع الأمانة بالشرقية لتشمل مناطق المملكة كافة.

من جهة أخرى نفذت الأمانة أمس الأول 843 جولة رقابية.

من نتائج الجولات الرقابية: