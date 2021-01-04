شكرا لقرائتكم خبر تعقيم 39 ألف حاوية نفايات بشوارع الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف أعمال التعقيم والرش الدوري لحاويات النفايات من خلال برنامج مستمر شمل 39 ألف حاوية بمختلف الأنواع والمقاسات شهريا. وعملت الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على برنامج يرصد الحاويات ذات التشغيل المرتفع يوميا داخل الأحياء، حيث خصصت فرق لمتابعتها وتعقيمها.

وبينت الأمانة أن 1300 حاوية تخضع لأعمال التعقيم والرش يوميا، وتعمل الفرق الميدانية على تغطية جميع الأحياء السكنية وفق بيانات الرصد والمتابعة، كما خصصت فرقا لمعالجة البلاغات الواردة عبر منصات التواصل البلدي، والتطبيقات الالكترونية أمانة الطائف.

وذكرت أنه جرت زيادة أعمال دوريات التعقيم للحاويات خلال العام الحالي، وذلك لتغطية التمدد السكاني والزيادة في أعداد مخرجات البيوت والنفايات الصلبة مع استمرار برنامج المكافحة.

وأوضحت الأمانة أن برامج المعالجة البيئية تواكب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومنع انتقال العدوى، والقضاء على بؤر التكاثر الحشري والحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض المعدية، من خلال الأعمال الميدانية التي تنفذ على مدار الساعة.