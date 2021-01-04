تجهيز حدائق ومتنزهات نجران لإجازة منتصف العام الدراسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت أمانة منطقة نجران المتنزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي. وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بجائحة كورونا وتطبيق البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، تحقيقا لوقاية المتنزهين وضمان سلامتهم. وأشار إلى متابعة الأمانة أعمال الصيانة ونشر الفرق المختصة بصيانة الألعاب والإنارة والنظافة والإصحاح البيئي وفتح دورات المياه في المتنزهات والحدائق، وتخصيص عمال نظافة دائمين للمحافظة على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها. وأشار إلى متابعة الأمانة أعمال الصيانة ونشر الفرق المختصة بصيانة الألعاب والإنارة والنظافة والإصحاح البيئي وفتح دورات المياه في المتنزهات والحدائق، وتخصيص عمال نظافة دائمين للمحافظة على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها. من جانبه أوضح وكيل الخدمات فرج آل منصور أنه جرت تهيئة متنزه الملك فهد، ومتنزه أبا الرشاش، و32 حديقة، و9 مسطحات خضراء، و9 مماش رياضية، و7 ميادين عامة، إضافة إلى 12 نافورة وشلالا، لتكون مكانا مناسبا ومتنفسا حقيقيا لأهالي وزوار مدينة نجران خلال الإجازات والعطل الرسمية إضافة إلى المتنزهات الطبيعية في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة، مشيرا إلى استعداد الأمانة للتعامل مع جميع الشكاوى والبلاغات حول إساءة استخدام المرافق العامة من خلال مركز الطوارئ الموحد (940).

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