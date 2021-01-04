تعمل الحكومة االسعودية على إتاحت الخدمات المتنوعة أمام المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بشكل مستمر، واستخدام تقنية المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في أغلب المعاملات خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا الإطار فقد وفرت الشركة السعودية للكهرباء أغلب الخدمات الخاصة بالأفراد عبر موقعها الإلكتروني بشكل سريع وآمن خاصة في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا العالمية، وسنعرض في هذا المقال معرفة رقم طوارئ الكهرباء المجاني في المملكة وخطوات الاستعلام عن الفاتورة.

رقم طوارئ الكهرباء المجاني في المملكة

وحرصًا منا في موقع “نجوم مصرية” على مساعدة قراء الموقع في التعرف على المعلومات التي يبحثون عنها بطريقة سهلة سنعرض خلال السطور التالية رقم طوارئ الكهرباء المجاني في المملكة العربية السعودية، حيث وفرت الشركة السعودية للكهرباء رقم طوارئ الكهرباء المجاني في المملكة وهو “933”، والذي يمكن من خلاله التواصل مع الشركة في حالة الطوارئ، كما أتاحت الشركة طرق أخرى للتواصل عن طريق رقم شركة الكهرباء الموحد وهو “920001100”، أو رقم مراكز الخدمة وهو “920000222” أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وبالنسبة لكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة جاءت على النحو التالي: