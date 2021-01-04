طريقة تغيير رقم الجوال في منصة أبشر الإلكترونية

يستخدم الكثير من المواطنين والمقيمين منصة ابشر الإلكترونية في الحصول على الكثير من الخدمات، التي تهم الجميع والتي ترتبط بعدد من القطاعات الحكومية المختلفة، ولذلك يحتاج المستفيد أن يكون له حساب على منصة أبشر، وأن يكون له رقم هاتف فعال وساري خاص بالمستفيد من خدمات المنصة، وقد يضطر البعض إلى تغيير رقم الهاتف ويريد أن يغير الرقم على منصة أبشر، سوف نوضح الخطوات اللازمة لهذا الإجراء في التالي.

تغيير رقم الجوال في منصة أبشر

من المشروعات الإلكترونية الضخمة التي تحتوي على ما يزيد عن مائتي خدمة للأفراد وأصحاب الأعمال هي منصة أبشر، وحاجة المواطن والمقيم إليها تأتي في المرتبة الأولى والحفاظ على الحساب الخاص بها وكافة البيانات عليه من الأولويات، ويمكن تغيير رقم الهاتف الجوال على المنصة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع منصة أبشر ويمكن الدخول عليها من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية أو من هذا الرابط المباشر” أبشر الإلكترونية”

كتابة بيانات الحساب من الاسم وكلمة السر والضغط على دخول. الانتقال إلى ملف المستفيد أو حسابه على المنصة. الضغط على تعديل البيانات. الدخول على البيانات وتغيير رقم الهاتف والضغط على تأكيد وحفظ. سوف يقوم النظام بحفظ التغييرات وتفعيلها.

أهمية منصة أبشر

تقدم منصة أبشر خدمات الحكومة وقطاعات وزارة الداخلية السعودية بصورة أسهل واسرع في خلال مراحل التحول الرقمي في المملكة.