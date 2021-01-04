شكرا لقرائتكم خبر 37,372 مستفيدا من طوارئ مستشفى المدينة المنورة العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم قسم الطوارئ في مستشفى المدينة المنورة العام خدماته لـ37372 مستفيدا، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت صحة المدينة أن قسم المختبر أجرى 727096 فحصا مخبريا، واستقبلت العيادات الخارجية 26197 مراجعا، فيما استقبل قسم العيادات الافتراضية 1053 مريضا، وجميعهم جرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم عن بعد، إضافة إلى ذلك أجريت خلال نفس الفترة 318 عملية جراحية عامة و51 عملية جراحة مناظير للجهاز الهضمي، وبلغ عدد المرضى المنومين 3159 مريضا، وتم تنويم 522 مريضا في العناية المركزة، كما قام قسم الأشعة بعمل 26985 صورة للأشعة المتنوعة، فيما استقبل قسم العلاج الطبيعي 4258 مراجعا.

من جهة أخرى، أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي بدء العمل في عيادات استحدثت للمرة الأولى في مجمع إرادة للصحة النفسية في المدينة المنورة، تتضمن العيادات التخصصية للطب النفسي لكبار السن، وعيادات الفصام العقلي، والعيادات الافتراضية المسائية التي تتيح الوصول لفئة من المرضى الذين يتعثر عليهم الوصول للعيادات في وقت الدوام الرسمي.

ويسعى المجمع إلى تقديم أفضل الخدمات العلاجية والدوائية والسلوكية في التخصصات الطبية الدقيقة للطب النفسي لجميع المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المجمع في منطقة المدينة المنورة.

عن مستشفى المدينة المنورة العام