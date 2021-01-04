ضبط مخالفات للإجراءات الاحترازية في الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت شرطة منطقة الباحة عددا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة المنطقة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، نفذت صحة الباحة 22641 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، استفاد منها 1330 مريضا من المرضى المسجلين في البرنامج، وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ 2003 رحلات توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى، عبر 14 فريقا طبيا، وبمشاركة 81 ممارسا صحيا، وذلك خلال نفس الفترة.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ حيث يقبل المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية ترعى المرضى فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، الجهاز التنفسي، العناية بالجروح وقرح الفراش، الأنابيب والقساطر، العلاج الوريدي، العلاج التلطيفي، رعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.

خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: