شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 166 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لليوم الثاني على التوالي تراجعت حالات كورونا إلى دون الـ100، حيث سجلت وزارة الصحة أمس 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 166حالة، و10 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 363155 حالة، من بينها 2290 حالة نشطة، منها 347 حالة حرجة.

وأفادت الصحة في بيانها أن نسبة حالات التعافي بلغت 97.64%، لافتة إلى إجراء 31689 فحصا مخبريا جديدا.

وأشارت إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالا كبيرا من جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وسط انسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 363,155

المتعافون 354,609

الحالات النشطة 2290

الوفيات 6256