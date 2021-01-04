تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 166 حالة

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وأفادت الصحة في بيانها أن نسبة حالات التعافي بلغت 97.64%، لافتة إلى إجراء 31689 فحصا مخبريا جديدا.وأشارت إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالا كبيرا من جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وسط انسيابية تامة لتسهيل عملية الحصول على اللقاح.
ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
إجمالي الحالات 363,155
المتعافون 354,609
الحالات النشطة 2290
الوفيات 6256
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