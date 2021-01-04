شكرا لقرائتكم خبر 29 ألف زيارة منزلية للمرضى في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أنه جرى تنفيذ 5000 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 8 مستشفيات هي: الملك خالد، نجران العام، مستشفى الولادة والأطفال، شرورة العام، حبونا العام، بدر الجنوب العام، خباش العام، ومجمع إرادة والصحة النفسية، من خلال 14 فريقا طبيا ميدانيا، وذلك خلال الفترة نفسها.وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عدد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يقبل المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقا لمعايير معتمدة.
يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة.
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