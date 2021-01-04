صحة القصيم تتأهب لتحقيق أنموذج مواكب لرؤية 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل في الإمارة أمس على تقرير مفصل عن آخر استعدادات الشؤون الصحية بالمنطقة للمرحلة المقبلة، ورسالتها للمنطقة والمجتمع للوصول إلى النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030، كما اطلع على التجهيزات والإجراءات التي اتبعتها الشؤون الصحية بالمنطقة في تصميم وإعادة هيكلة الشؤون الصحية من خلال تكوين 5 لجان رئيسة، تتفرع منها 9 فرق عمل بواقع 83 عضوا لتنفيذ النموذج المعتمد خلال 300 يوم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة.

واستعرض الرقيبة مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة التي حققتها صحة المنطقة للوصول إلى النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة، مؤكدا جاهزية الشؤون الصحية بالقصيم للانطلاق في عملها الإشرافي الذي تسعى من خلاله بأن تكون المديرية نموذجا محققا أهداف الرؤية، متطرقا إلى العمل على تطوير القطاع الصحي بمختلف محافظات المنطقة، والسعي إلى تقديم الدعم والمساندة من خلال توفير كل الاحتياجات التي تخص تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه.

وأثنى الأمير فيصل بن مشعل على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة القصيم، منوها بما يحظى به القطاع الصحي من دعم متواصل من القيادة الرشيدة، مؤكدا أهمية العمل في المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030.