صحة القصيم تتأهب لتحقيق أنموذج مواكب لرؤية 2030

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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة.واستعرض الرقيبة مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة التي حققتها صحة المنطقة للوصول إلى النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة، مؤكدا جاهزية الشؤون الصحية بالقصيم للانطلاق في عملها الإشرافي الذي تسعى من خلاله بأن تكون المديرية نموذجا محققا أهداف الرؤية، متطرقا إلى العمل على تطوير القطاع الصحي بمختلف محافظات المنطقة، والسعي إلى تقديم الدعم والمساندة من خلال توفير كل الاحتياجات التي تخص تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه.
وأثنى الأمير فيصل بن مشعل على الجهود التي يبذلها منسوبو صحة القصيم، منوها بما يحظى به القطاع الصحي من دعم متواصل من القيادة الرشيدة، مؤكدا أهمية العمل في المنطقة لتحقيق النموذج الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030.
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