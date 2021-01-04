شكرا لقرائتكم خبر السياحة العلمية تجذب زوار موسم «شتاء السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك»، مجموعة من العروض والفعاليات للمشاركة في موسم «شتاء السعودية»، إضافة إلى تجارب سياحة علمية تشترك فيها العائلة من المواطنين والمقيمين، خلال الفترة الممتدة إلى 31 مارس المقبل، تحت شعار «الشتاء حولك»، ضمن مشاركة المنطقة الشرقية بصفتها إحدى الجهات الـ17 المشاركة في الموسم.

ويتفق مركزا «إثراء» و»سايتك» على تقديم المعرفة بأساليب إبداعية مختلفة، وتحفيز الإبداع، وإشباع فضول الابتكار من أجل تحقيق مبادئ «مجتمع من أجل المعرفة»، كما يعملان على مزج المرح بالاكتشاف في كل الفعاليات المخصصة للأطفال، إضافة إلى تقديم أيام علمية موجهة للمتخصصين في مجالات علمية، وهواة الأندية العلمية.

ويحتوي مركز الأمير سلطان في الخبر على مرصد فلكي، وله أصدقاء ومتابعون، وقائمة طويلة من الأيام الفاعلة في رصد ظواهر فلكية (مرور المذنبات مثلا) أو سبر أغوار الكون البعيدة، أو جولة بصرية في سطح القمر. ويستطيع زائر المركز أن يجد فرصته - بمساعدة مشرفين متخصصين - عبر ملايين الكيلومترات، لرؤية كواكب أو نجوم غائرة في أعماق الكون.

ويهدف مركز «إثراء» الشريك الدائم لمواسم السياحة السعودية إلى تمكين التنمية البشرية وتقديم الموهبة والاحتفاء بها، ويعمل على استضافة فعاليات خاصة وعروض أفلام ومعارض وورش عمل ومؤتمرات ومبادرات وبرامج وغيرها الكثير، مما يعزز مكانتها في ريادة الإلهام والمعرفة في المنطقة وفق رؤية عالمية.

ويعمل المركزان كمسباري بحث عن مواهب، وكمشاعل لإضاءة طريق عشاق المحتوى العلمي، ويسخران إمكاناتهما العمرانية والتقنية (مسارح، قاعات عروض) لخدمتهم، كما يحتويان على نوافذ إعلان عن الفعاليات، وخدمة شراء تذاكر الفعاليات الكترونيا، أو حجز قاعات المؤتمرات أو القاعات العلمية.

مركزا «إثراء» و«سايتك»: