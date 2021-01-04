الرقم الصعــــــــب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبلة الإسلام ورياض العـــرب تجمع الرواد في بلاد العجب عاشت بحلمٍ وقامت في عمار عاشت بحلمٍ وقامت في عمار لين صارت بالبها عز الطلــب ما ينافسها بديل ولا مـــثـــــيــل كل شيٍ عندها موجب سبب وزنها بالعقل ترجح به كثيــر ما يقـوّمهـا فــــرح ولا غضـــب تزيّنت بضيوف سلمان الفعــل اللي إذا قال افعلوا قلنا وجب وصارت بداوتنا مصانع وابتكار والحاسب الآلي مع طفل لعـب من يقول ان العرب متخلفين وبلادنا تروّض الرقم الصعــــب

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