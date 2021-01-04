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«الأسرة والإجازة» برنامج إرشادي لمجتمع الرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بمكتبه بقصر الحكم أمس البرنامج الدعوي (الأسرة والإجازة)، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.

وشاهد خلال استقباله مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور أحمد الفارس فيلما تعريفيا عن البرنامج الذي يعنى بتوعية أفراد المجتمع وإرشادهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويعزز ويرسخ في نفوسهم قيم الانتماء والمواطنة ومبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر، ويحذرهم من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة.

وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة في سبيل نشر الوعي والدعوة للخير والنماء، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة التي تخالف منهج هذه البلاد القائم على القرآن الكريم والسنة النبوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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