«الأسرة والإجازة» برنامج إرشادي لمجتمع الرياض

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وشاهد خلال استقباله مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور أحمد الفارس فيلما تعريفيا عن البرنامج الذي يعنى بتوعية أفراد المجتمع وإرشادهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويعزز ويرسخ في نفوسهم قيم الانتماء والمواطنة ومبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر، ويحذرهم من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة.وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة في سبيل نشر الوعي والدعوة للخير والنماء، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة التي تخالف منهج هذه البلاد القائم على القرآن الكريم والسنة النبوية.
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