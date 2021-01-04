فتح القبول للدبلومات التطبيقية بجامعة بيشة

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وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة تشمل دبلوم برمجة أنظمة المعلومات لأربعة فصول دراسية، ودبلوم برمجة تطبيقية لفصلين دراسيين، ودبلوم إدارة مكتبية لفصلين دراسيين، ودبلوم محاسبة تجارية آلية لفصلين دراسيين، ودبلوم محاسبة حكومية آلية لفصلين دراسيين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة بيشة، فتح باب القبول الكترونيا في برامج الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، ابتداء من الأربعاء المقبل وحتى السبت 3 جمادى الآخرة المقبل، وذلك عبر بوابة القبول الالكتروني على الرابط المخصص.وأوضحت العمادة أن البرامج المتاحة تشمل دبلوم برمجة أنظمة المعلومات لأربعة فصول دراسية، ودبلوم برمجة تطبيقية لفصلين دراسيين، ودبلوم إدارة مكتبية لفصلين دراسيين، ودبلوم محاسبة تجارية آلية لفصلين دراسيين، ودبلوم محاسبة حكومية آلية لفصلين دراسيين.

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