مخيم ربيعي تدريبي بجامعة جدة

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ويأتي البرنامج الذي يستمر على مدى أسبوعين، بمتابعة رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان، وفي إطار المساهمة المجتمعية الفاعلة للجامعة، واهتمامها بتعزيز الصلة بين الجامعة والمجتمع ونقل المعرفة والمهارة والخبرة لجميع أفراد المجتمع في فترة ما بعد جائحة كورونا.وأفاد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أشرف باداود، بأن هذه البرامج التدريبية تشتمل على 8 دورات بواقع 39 ساعة تدريبية يقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختلف التخصصات، وتعنى البرامج في مضمونها بالأسرة والمجتمع، داعيا الراغبين للالتحاق بهذه البرامج إلى التسجيل من خلال الرابط: https://rb.gy/wz5sro.
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