أمير مكة يعلن فوز عادل الجبير بجائزة الاعتدال 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، عن فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بجائزة الاعتدال لعام 1441هـ -2020، وذلك لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، نائب رئيس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة الدكتور الحسن المناخرة.

وقال الفيصل «يسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 1441هـ -2020م، وهو عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، نظير جهوده المميزة والواضحة والتي مثلت المملكة في المحافل الدولية، مستندا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، والتي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادة وشعبا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في كافة المحافل والمنصات الدولية».

وأضاف «تقاطعت جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية وإسهاماته مع أحد أهم أهداف الجائزة، وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة في المحافل العالمية».

جهود إنسانية

وتخلل الاجتماع استعراضا لأعمال المعهد خلال العام الماضي، حيث قدم عميد المعهد الدكتور الحسن المناخرة شرحا عنها، ومن أهمها المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي الافتراضي «دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم» بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي، كذلك المشاركة في ملتقى حوارات المملكة عن بعد والذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني».

وقدم برنامج الاعتدال البحثي المدعوم في مجالات الاعتدال المعنية بجائحة كورونا وشملت الجوانب الأمنية، الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، والنفسية وبلغ عدد البحوث المقدمة 221 بحثا، كذلك إنجاز دراسة (الجهود السعودية في الأزمات الإنسانية) وإصدار 3 أفلام توعوية هادفة خلال أزمة كورونا، عنيت بتعزيز الانتماء للوطن.

مظلة الاعتدال

وبحسب العرض فقد نظم المعهد محاضرة بعنوان «مهددات الأمن الوطني» بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ألقاها المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء المهندس بسام عطية، واستعرض خلالها التاريخ الكبير للمهددات التي تتعامل معها المملكة من خلال رئاسة أمن الدولة والجهات التي تتكامل معها، ومنها معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، وتطرق للجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين وأطماعهم في المنطقة.

ولفت إلى إطلاق مسابقة مظلة الاعتدال الفنية، وهي مسابقة فنية تهدف لتعزيز المواهب ورفع مستوى الوعي والأمن الفكري وقيم المواطنة والتعاضد خلال أزمة كورونا واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم أثناء الحجر المنزلي في مجالات المسابقة، التصوير الفوتوجرافي، التصوير بالجوال، الفن التشكيلي، الخط العربي، رسومات الكاريكاتير، القصة القصيرة وبلغت المشاركات 10,000 مشاركة من سعوديين ومقيمين جرى ترشيح 18 فائزا وفائزة وبلغت قيمة الجوائز 250,000 ريال.

عن الجائزة:

مجالاتها:

الإنسان والمجتمع

السياسة والدبلوماسية

الفكر والمعرفة

العلوم والتقنية

لماذا فاز الجبير بجائزة الاعتدال؟