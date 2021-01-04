«أبشر»: خطوتان للتعامل مع رسالة «إيقاف خدمات صاحب الهوية»

جددت منصة «أبشر»، التذكير بآلية التعامل مع الرسالة التي تصل للمستفيدين تخطرها بـ«إيقاف خدمات صاحب الهوية».

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حال ورود الرسالة المشار إليها، يتم الدخول لحساب المستفيد بمنصة أبشر واختيار أيقونات: «الخدمات الإلكترونية - الاستعلام عن قيود السفر وتقديم الخدمات»، عبر الرابط التالي:

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من إحدى المستفيدات قالت فيه: وصلت للوالد رسالة بأنه تم إيقاف خدمات صاحب الهوية، وبدخولي على موقع أبشر ما عرفت السبب؟.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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