وزارة الداخلية: 15766 مخالفة لإجراءات وتدابير الوقاية من كورونا

سجلت وزارة الداخلية أكثر من 15 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وذلك في الفترة ما بين 13/5/1443 إلى 18/5/1442.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر موقع «تويتر» إنفوجرافًا يوضح أرقام المخالفات في مناطق المملكة والتي جاءت كالآتي:

- الحدود الشمالية: 277 مخالفة.

- الجوف: 1447 مخالفة.

- تبوك: 604 مخالفات.

- حائل: 439 مخالفة.

- المدينة المنورة: 1621 مخالفة.

- القصيم: 1970 مخالفة.

- الشرقية: 1002 مخالفة.

- مكة المكرمة: 2544 مخالفة.

- الرياض: 5056 مخالفة.

- الباحة: 244 مخالفة.

- عسير: 292 مخالفة.

- نجران: 196 مخالفة.

- جازان: 74 مخالفة.

اقرأ أيضًا:

وزارة الداخلية: ضبط 16 ألف مخالفة لإجراءات كورونا

إيقاف أمين عام سابق للجنة مكافحة المخدرات بسبب ترسية معارض بـ«مقابل»