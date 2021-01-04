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وزارة الداخلية: 15766 مخالفة لإجراءات وتدابير الوقاية من كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - تم ضبطها خلال أسبوع..

سجلت وزارة الداخلية أكثر من 15 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس ، وذلك في الفترة ما بين 13/5/1443 إلى 18/5/1442.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر موقع «تويتر» إنفوجرافًا يوضح أرقام المخالفات في مناطق المملكة والتي جاءت كالآتي:

-              الحدود الشمالية: 277 مخالفة.

-              الجوف: 1447 مخالفة.

-              تبوك: 604 مخالفات.

-              حائل: 439 مخالفة.

-              المدينة المنورة: 1621 مخالفة.

-              القصيم: 1970 مخالفة.

-              الشرقية: 1002 مخالفة.

-              مكة المكرمة: 2544 مخالفة.

-              الرياض: 5056 مخالفة.

-              الباحة: 244 مخالفة.

-              عسير: 292 مخالفة.

-              نجران: 196 مخالفة.

-              جازان: 74 مخالفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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