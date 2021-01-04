وزارة الداخلية: 15766 مخالفة لإجراءات وتدابير الوقاية من كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تم ضبطها خلال أسبوع..
سجلت وزارة الداخلية أكثر من 15 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وذلك في الفترة ما بين 13/5/1443 إلى 18/5/1442.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر موقع «تويتر» إنفوجرافًا يوضح أرقام المخالفات في مناطق المملكة والتي جاءت كالآتي:
- الحدود الشمالية: 277 مخالفة.
- الجوف: 1447 مخالفة.
- تبوك: 604 مخالفات.
- حائل: 439 مخالفة.
- المدينة المنورة: 1621 مخالفة.
- القصيم: 1970 مخالفة.
- الشرقية: 1002 مخالفة.
- مكة المكرمة: 2544 مخالفة.
- الرياض: 5056 مخالفة.
- الباحة: 244 مخالفة.
- عسير: 292 مخالفة.
- نجران: 196 مخالفة.
- جازان: 74 مخالفة.
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