إصابات «كورونا النشطة» بالسعودية: 2290 حالة تتلقى الرعاية الطبية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد حالات كورونا في المملكة البالغ 363155 حالة، من بينها 2290 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 347 حالة حرجة.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتسجيل 10 حالات وفاة، فضلًا عن تسجيل 166 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليكون إجمالي عدد حالات التعافي 354609 حالات في المملكة.

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بتسجيل 37 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 17 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 8 حالات، وينبع 7 حالات، وسجلت المدينة المنورة 6 حالات تعافٍ، وتم تسجيل 5 حالات تعافٍ جديدة في كل من: حائل وخميس مشيط والخبر.

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