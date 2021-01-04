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بالفيديو.. قائد «شاحنة نظافة» يعرِّض مركبات للخطر.. و«المرور» يضبطه

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الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالته للهيئة المرورية..

ألقى رجال المرور القبض على قائد «شاحنة نظافة»، عرض المارة والمركبات للخطر على أحد الطرق.

جاء ذلك تفاعلًا من المرور على بلاغ موثق بالفيديو ورده عبر حسابه «المرور السعودي»، بموقع «تويتر»، تضمن قيام سائق الشاحنة المشار إليه بالقيادة بطريقة غير نظامية.

وقال «المرور السعودي»، إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه في النظام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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