بالفيديو.. قائد «شاحنة نظافة» يعرِّض مركبات للخطر.. و«المرور» يضبطه

ألقى رجال المرور القبض على قائد «شاحنة نظافة»، عرض المارة والمركبات للخطر على أحد الطرق.

جاء ذلك تفاعلًا من المرور على بلاغ موثق بالفيديو ورده عبر حسابه «المرور السعودي»، بموقع «تويتر»، تضمن قيام سائق الشاحنة المشار إليه بالقيادة بطريقة غير نظامية.

وقال «المرور السعودي»، إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه في النظام.

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