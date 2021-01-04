بن مبارك يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي القضايا الإنسانية وقصف الحوثي لمطار عدن

محمد الفلاح - الإثنين 4 يناير 2021

ناقش وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبيرج، القضايا المتصلة بالشأن الإنساني والهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي وضرورة عدم مرور الجريمة كسابقاتها لانها استهدفت بدرجة اساسية منشأة وشخصيات مدنية.



ونوه وزير الخارجية بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لحل الازمة في اليمن مشيرا الى أن رؤية الحكومة تقوم على دعم مهمة المبعوث الاممي المستندة على المرجعيات الثلاث، لافتا الى عزم الحكومة مواصلة مساعيها لاستعادة الدولة وتحقيق السلام.

وأوضح بن مبارك أن الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على مطار عدن الدولي يأتي في اطار مخطط الميليشيا لاستمرار إغراق اليمن في دوامة الحرب والعنف والفوضي وعرقلة الجهود والمساعي لتحقيق السلام.

من جانبه أشار سفير الاتحاد الأوروبي للبيان الذي صدر عن الاتحاد والذي عبر عن الإدانة القوية للهجوم على مطار عدن الدولي، وقال أن الهجوم كان محاولة لتدمير الامل في السلام، وعبر عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة لتحقيق السلام في اليمن وعدم تأثير الهجوم على مطار عدن الدولي على ذلك التوجه.