شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة العلمية" في الشرقية تجذب زوار "شتاء السعودية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء " و مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" مجموعة من العروض والفعاليات للمشاركة في موسم "شتاء السعودية" إضافة إلى تجارب سياحة علمية تشترك فيها العائلة من المواطنين والمقيمين، خلال الفترة الممتدة إلى 31 مارس المقبل، تحت شعار "الشتاء حولك"، ضمن مشاركة المنطقة الشرقية بصفتها إحدى الجهات السبع عشرة المشاركة في الموسم.

ويتفق مركزا "إثراء" و"سايتك" على تقديم المعرفة بأساليب إبداعية مختلفة، وتحفيز الإبداع، وإشباع فضول الابتكار من أجل تحقيق مبادئ "مجتمع من أجل المعرفة"، كما يعملان على مزج المرح بالاكتشاف في كل الفعاليات المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى تقديم أيام علمية موجهة للمتخصصين في مجالات علمية، وهواة الأندية العلمية.

ويحتوي مركز الأمير سلطان في الخبر على مرصد فلكي، وله أصدقاء ومتابعون، وقائمة طويلة من الأيام الفاعلة في رصد ظواهر فلكية (مرور المذنبات مثلاً) أو سبر أغوار الكون البعيدة، أو جولة بصرية في سطح القمر. ويستطيع زائر مركز "سايتك" أن يجد فرصته - بمساعدة مشرفين متخصصين - عبر ملايين الكيلومترات؛ لرؤية كواكب أو نجوم غائرة في أعماق الكون.

ويهدف مركز "إثراء" الشريك الدائم لمواسم السياحة السعودية إلى تمكين التنمية البشرية وتقديم الموهبة والاحتفاء بها؛ ويعمل على استضافة فعاليات خاصة وعروض أفلام ومعارض وورش عمل ومؤتمرات ومبادرات وبرامج وغيرها الكثير؛ مما يعزز مكانتها في ريادة الإلهام والمعرفة في المنطقة وفق رؤية عالمية".

ويعمل المركزان كمسباري بحث عن مواهب، وكمشاعل لإضاءة طريق عشاق المحتوى العلمي، ويسخران إمكاناتهما العمرانية والتقنية (مسارح، قاعات عروض) لخدمتهم، كما يحتويان على نوافذ إعلان عن الفعاليات، وخدمة شراء تذاكر الفعاليات إلكترونياً، أو حجز قاعات المؤتمرات أو القاعات العلمية.

وحقق مركزا "إثراء" و"سايتك" نقلة نوعية إضافية في مجالات السياحة العلمية، وتوسيع مدارك الأطفال، ثم الكبار، وتقديم الوجبة العلمية في قالب سياحي، وأكدا قدرتهما على استضافة فعاليات زائرة مؤقتة، وتتقارب فعاليات "إثراء" و"سايتك" مع مسارات موسم "شتاء السعودية" من ناحية تسويق الدهشة، والثقافة، وباقات موجهة للمواطنين والمقيمين ، أفراداً أو عائلات، ويقدمان السياحة العلمية برؤية تمهد الطريق لبقية المراكز العلمية والجامعات لمناقشة وتنفيذ باقات سياحية بنكهات علمية.