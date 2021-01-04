اخبار السعوديه

رئيس الهيئة بالقصيم يوجه بأهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم رئيس الهيئة بالقصيم يوجه بأهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

رئيس الهيئة بالقصيم يوجه بأهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل

تفقد فعاليات فرع محافظة الشماسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات يرافقه عدد من قيادات الفرع بزيارة تفقدية لهيئة محافظة الشماسية، حيث التقى فضيلته برئيس الهيئة الشيخ صالح الفوزان ومنسوبيها، واطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي

الهيئة

 

وأكّد فضيلته على متابعة واستمرار تفعيل (حملة الصلاة نور)، كما وقف على استعدادات وتجهيزات الهيئة في تفعيل أنشطة وفعاليات حملة (الخوارج شرار الخلق).

هيئة الامر بالمعروف القصيم 7

 

وقد حث فضيلته خلال لقائه بالأعضاء على أهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل في الأماكن الهامة بالمحافظة والمتنزهات تطبيقًا لخطة الفرع الميدانية والتوعوية مؤكدًا على تقديم النصح لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة تحقيقًا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباعًا للكتاب والسنة على فهم عموم سلف هذه الأمة.

هيئة الامر بالمعروف القصيم 6

وتأتي هذه الزيارات والجولات الميدانية للتأكد من سير العمل والوقوف على تفعيل الحملات وعلى مواقع الأعضاء ميدانيًا بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.

الهيئة

هيئة الامر بالمعروف القصيم 4

هيئة الامر بالمعروف القصيم 3

الهيئة


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا