رئيس الهيئة بالقصيم يوجه بأهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات يرافقه عدد من قيادات الفرع بزيارة تفقدية لهيئة محافظة الشماسية، حيث التقى فضيلته برئيس الهيئة الشيخ صالح الفوزان ومنسوبيها، واطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي

وأكّد فضيلته على متابعة واستمرار تفعيل (حملة الصلاة نور)، كما وقف على استعدادات وتجهيزات الهيئة في تفعيل أنشطة وفعاليات حملة (الخوارج شرار الخلق).

وقد حث فضيلته خلال لقائه بالأعضاء على أهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل في الأماكن الهامة بالمحافظة والمتنزهات تطبيقًا لخطة الفرع الميدانية والتوعوية مؤكدًا على تقديم النصح لجميع أفراد المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة تحقيقًا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباعًا للكتاب والسنة على فهم عموم سلف هذه الأمة.

وتأتي هذه الزيارات والجولات الميدانية للتأكد من سير العمل والوقوف على تفعيل الحملات وعلى مواقع الأعضاء ميدانيًا بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.