بالفيديو.. محمية بحرية في السعودية قريباً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان: إن هناك خطة للبدء بتحديد 4 محميات في السعودية بينها واحدة بحرية ستكون مفاجأة، موضحاً أنه يتم العمل حالياً على تسجيلها ورفعها لاعتمادها.

وأضاف قربان خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن المركز يعمل حالياً على تنظيم الصيد بالكامل في السعودية ، وذلك لحماية الكثير من الكائنات المُهددة بالانقراض.

وأشار إلى أنه سيتم منع الصيد في وقت تكاثر الكائن المهدد للانقراض، لافتاً إلى أن الحفاظ على البيئة البحرية في السعودية لها مكاسب كبيرة، حيث يوجد شمال البحر الأحمر أغنى شعب مرجانية بالعالم.

ولفت الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان إلى أن المركز لديه خطة لإعادة تأهيل البيئات التي تعرضت للتدهور.



