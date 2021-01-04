أمانة جدة تواصل التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصلت أمانة محافظة جدة حملتها للتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية تحت عنوان “لسلامتنا نلتزم” والتي انطلقت الخميس الماضي في سبعة مواقع بمشاركة 200 متطوع ضمن جهود الأمانة لنشر التوعية بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المراكز التجارية. وأبدى المشاركون من المتطوعين والمتطوعات حماسهم الشديد خلال وجودهم ضمن كوادر فرق أمانة جدة لافتين إلى أهمية ما يقومون به لأنفسهم ولمجتمعهم لمكافحة ظروف الجائحة.

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن الحملة التوعوية تنفذها الأمانة بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينًا حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي للمجتمع والذي يعد واجبًا وطنيًا وينضوي تحت المجهودات التي تبذلها الأمانة ضمن منظومة الجهات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الجائحة.