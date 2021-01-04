المراعي تتصدر الشركات السعودية في تصنيف ESG لعام 2019

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصلت شركة المراعي على المركز الأول ضمن الشركات السعودية في تصنيف ESG لعام 2019 ضمن التصنيف الذي أعدته وكالة إي. إس. جي إنفست للتصنيف عن أداء الشركات على مؤشر تداول لـ 181 شركة سعودية لقياس قدرة الشركة على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة (ESG) طويلة الأجل.

ويعتمد تصنيف ESG على بيانات معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ويشمل 9 أبعاد للاستدامة و43 قضية من معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة مع أكثر من 180 نقطة بيانات للشركات في العالم العربي، وتحليل مستوى تكامل قضايا معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطة الأعمال الأساسية للشركة.

وقال عبدالله ناصر العتيبي رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي: “نفخر بحصولنا على المركز الأول ضمن الشركات السعودية في تصنيف ESG لعام 2019، فنحن نؤمن أن المساهمة الإيجابية في المجتمع وتقليل الآثار على البيئة تعد أمر أساسي لتحقيق نمو على المدى الطويل لذا نحرص على إحراز تقدم يومي نحو أن تصبح الشركة أكثر استدامة.”

جديرٌ بالذكر أن المراعي حصلت على جائزة “الأعلى أداءً” في معيار ابتكار حلول للتطوير الاجتماعي ضمن معايير جائزة الملك خالد للاستدامة 2019، أيضًا حصلت الشركة على جائزة كوتلر للتوعية المجتمعية عام 2017.

وتعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، ويستهلك منتجاتها أكثر من 42 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.

