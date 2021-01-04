متى ينتهي عقد العمل وفق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.

متى ينتهي عقد العمل؟

ووفقًا لنظام العمل السعودي ينتهي العقد في الحالات التالية :