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متى ينتهي عقد العمل وفق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
العناوين الفرعية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نوفمبر الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.
متى ينتهي عقد العمل؟
ووفقًا لنظام العمل السعودي ينتهي العقد في الحالات التالية :
- إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
- في حالات القوة القاهرة.
- يمكن إنهاء العقد بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة (75) من النظام.
- إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتم الطرفات على غير ذلك.
- إذا انتهت المدة المحددة في العقد.
- عند إغلاق المنشاة نهائيًا.
- عند بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن.
- أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.