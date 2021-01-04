وزير الطاقة: توصلنا لأكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن تحالف أوبك+ توصل اليوم إلى أكبر التزام بخفض إنتاج النفط منذ 4 سنوات.

وكانت اللجنة الوزارية لتحالف أوبك وكبار المنتجين من خارج المجموعة عقدت اجتماعها اليوم لتنسيق سياسات الإنتاج وبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف وزير الطاقة أن حالات الإغلاق الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا ستبطئ تعافي الاقتصادات العالمية.

