كيف ترسل رسالة لنفسك عبر WhatsApp 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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في بعض الأحيان يحتاج الفرد إلى إرسال رسالة لنفسه سواء عن ملاحظة أو روابط مهمة دون أن يشاركها مع أي من جهات اتصاله، وفي حين أن هذه الخاصية ليست متوفرة رسميًا عبر التطبيق، إلا أنه هناك حيلة تُمكِنك من إرسال رسالة لنفسك عبر WhatsApp وتُسمى باسم الدردشة الخاصة.

4 فوائد لاستخدام الدردشة الخاصة على WhatsApp

1- يمكنك استخدام هذه الحيلة للاحتفاظ بالروابط المهمة التي تهمك وستتمكن من العودة إليها متى شئت ومن أي هاتف آخر أو حتى على أي جهاز كمبيوتر عن طريق ميزة واتساب ويب.

2- يمكنك استخدامها كأداة مهام أو كأداة تذكير، لتذكيرك بالأشياء التي تحتاج إلى القيام بها، وبمجرد الانتهاء من المهمة، ما عليك سوى حذف الرسالة.

3- هذه الميزة مفيدة لمراجعة رسائلك قبل إرسالها إلى أصدقائك، على سبيل المثال، إذا أردت توضيح أمر ما بالرسالة الصوتية، فيمكنك سماع صوتك وتعديل الرسالة إذا وجدت أخطاء.

4- عند فتح تطبيق whatsapp على الكمبيوتر، يمكنك استخدام الدردشة الخاصة لنقل الوسائط (الصور ومقاطع الفيديو) بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون أي عناء أو بحث عبر الدردشات.

كيفية استخدام الدردشة الخاصة

الطريقة الأولى: استخدام رقمك كرقم في جهات الاتصال

وذلك عن طريق إضافة رقمك إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ثم فتح التطبيق وتحديث القائمة، وحينها سترى رقمك، وبالتالي إرسال رسالة إلى نفسك.

الطريقة الثانية: استخدام مجموعات WhatsApp

افتح التطبيق ثم القائمة الرئيسية ثم حدد مجموعة جديدة، ضع اسم مجموعتك واضغط على التالي، ثم أضف أحد أصدقائك المقربين إلى مجموعتك، بعد ذلك انقر فوق إنشاء مجموعة.

بذلك ستتكون هذه المجموعة من عضوين فقط (أنت وصديقك)، والخطوة التالية هي إزالة صديقك من مجموعتك وبذلك ستكون العضو الوحيد في المجموعة.