كيفية التخلص من السموم المخزنة في الجسم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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ربما تعلم أن الزيادة المفرطة في الوزن يمكن أن تؤدي إلى عدد كبير من المشكلات الصحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لكن هل تعلم أن جسمك يخزن أيضًا السموم في الخلايا الدهنية؟

لماذا يخزن جسمك السموم في الخلايا الدهنية ؟

أجرت وكالة حماية البيئة (EPA) برنامجًا يسمى المسح الوطني للأنسجة الدهنية البشرية (NHATS)، قد يبدو الاسم غريبًا بعض الشيء، لكنهم اكتشفوا من خلاله أن جميع عينات الدهون البشرية تحتوي على آثار لأربعة مذيبات صناعية و9 مواد كيميائية أخرى ومواد تُسمى الديوكسينات وغيرها من المركبات السامة الأخرى التي تستوطن الجسم.

ما هي الديوكسينات؟

الديوكسينات هي فئة من الملوثات الكيميائية التي تتشكل أثناء عمليات الاحتراق مثل حرق النفايات وحرائق الغابات وحرق نفايات الفناء الخلفي، وكذلك أثناء بعض العمليات الصناعية مثل تصنيع مبيدات الأعشاب، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

ومن أجل منع هذه السموم من التجول بحرية في جسمك وإلحاق الضرر بأعضائك، يقوم جسمك بتخزين هذه السموم بعيدًا عن الأعضاء وأنسب مكان لها هي الخلايا الدهنية.

نوعان من السموم

ويمكن تقسيم السموم إلى فئتين، وهما: السموم القابلة للذوبان في الماء والتي يتم إخراجها بسهولة من الجسم عن طريق الدم والكلى، والسموم التي تذوب في الدهون والتي يجب أن يحولها الكبد بنفسه لتصبح ذائبة في الماء.

وتشمل السموم التي تذوب في الدهون مبيدات الآفات والمواد الحافظة والمضافات الغذائية والمعادن الثقيلة والملوثات والبلاستيك والمواد الكيميائية البيئية الأخرى.

خط دفاعك الأول هو الكبد

ينتج الكبد الصفراء، وهو سائل أصفر مخضر يتم تخزينه في المرارة، إنه ضروري لهضم الدهون والتخلص من خلايا الدم الحمراء البالية وبعض السموم من الجسم. وأثناء الهضم، يلتقط الجهاز اللمفاوي الدهون الممتصة ونقلها إلى الكبد، ثم تتحول الدهون الجيدة إلى كولسترول وأغشية خلوية وهرمونات وخلايا دماغية وخلايا جلدية، وتتم معالجة الدهون السيئة وتمييزها للتخلص منها من خلال الصفراء، التي تمتصها الألياف غير القابلة للذوبان وتخرج من الجسم على هيئة الفضلات، وبالمناسبة، هذا هو سبب أهمية تناول نظام غذائي غني بالألياف الغذائية حتى تساعد الجسم في القيام بهذه الوظيفة.

وفيما يلي بعض العلامات الدالة على عدم كفاءة المرارة: الانتفاخ، الحساسية، الدهون حول البطن، الحساسية، تهيج الجلد أو الحكة، تورم اليدين والقدمين، مشاكل في الأمعاء، صداع عرضي.

لماذا يتم تخزين السموم على شكل دهون؟

عادة، يتم تحييد السموم التي يتم امتصاصها بواسطة خلايا الدم البيضاء في العقد الليمفاوي، وفي حالة احتقان الجهاز اللمفاوي أو الجهاز الهضمي تعود السموم إلى الكبد.

عندما يصبح الكبد مليئًا لا ينتج مادة الصفراء بفعالية، لذلك يبدأ الكبد في طرد السموم التي تذوب في الدهون إلى مجرى الدم، وتجد هذه السموم طريقها إلى الخلايا الدهنية، حيث يتم تخزينها لسنوات عديدة.

كيفية التخلص من السموم ؟

تساهم الحساسية الغذائية، ووزن الجسم الزائد، والنظام الغذائي السيئ، وارتفاع مستويات التوتر في حدوث ذلك، لذلك قم بالتالي لمساعدة جسمك على التخلص من السموم بشكل طبيعي.

1- حافظ على لياقتك

اتباع أسلوب حياة نشط سيبقيك شابًا وصحيًا ويمنع الدهون وبالتالي لا تجد السموم لها موطنًا، كما يساعد التعرق الجسم على طرد السموم من خلال البشرة، وبالإضافة إلى ذلك، كلما تحركت أكثر، كلما قمت بتحفيز الجهاز اللمفاوي ونظام القلب والأوعية الدموية، وهو ما سيضمن الحفاظ على صحة.

2- التخلص من السميات في حياتك

احرض دائمًا على شراء الأطعمة العضوية كلما أمكنك، وامتنع عن الألوان الاصطناعية والمواد الحافظة، ونظف منزلك دائمًا بالمنتجات الطبيعية.

3- تناول الطعام بشكل جيد

من المهم التأكد من حصولك على ما يكفي من الألياف الغذائية لامتصاص العصارة الصفراوية، وذلك مثل الفواكه والخضروات وحبوب الكينوا ودقيق الشوفان، وجميعها تقوم بعمل رائع وهي مليئة بالعناصر الغذائية الهامة.

ومن المهم أيضًا مراعاة المواد التي تصيبك بالحساسية مثل الحليب والغلوتين، والتي ستسبب المزيد من الالتهابات.

4- استرخ جيدًا

الإجهاد هو السبب الرئيسي للالتهاب والذي يمكن أن يتسبب في زيادة الدهون وبالتالي تخزين السموم، وهناك العديد من الاستراتيجيات الرائعة التي يمكنك استخدامها للتخلص من التوتر والحفاظ على تناغم جسدك.

