بدء اجتماع أوبك+ لمناقشة خفض إنتاج النفط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

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بدأ قبل قليل الاجتماع الـ 25 للجنة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ لمناقشة تمديد خفض إنتاج النفط وتنسيق سياسات الإنتاج لشهر فبراير.

وكان أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو أعلن أن المنظمة وحلفاءها من خارج المنظمة على استعداد لتعديل خطط إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميًا في الأشهر المقبلة، حسب السوق.

وصرح باركيندو بأن المنظمة تتوقع حاليًا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 95.9 مليون برميل يوميًا في 2021 أو بواقع 5.9 مليون برميل يوميًا عن 2020.

واضطرت أوبك+ إلى خفض الإنتاج في 2020 في ظل إجراءات العزل العام عالميًا التي قلصت الطلب على الوقود.

وخفضت الإنتاج للمرة الأولى بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا ثم 7.7 مليون وأخيرًا 7.2 مليون اعتبارًا من يناير.

