بلاغ بالفيديو يقود المرور لضبط قائد مركبة متهور في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-04

متابعات الخليج 365- الرياض

قاد بلاغ قدمه أحد المواطنين بالفيديو المرور السعودي إلى ضبط قائد مركبة لم يلتزم بالمسار المحدد له وقاد بسرعة جنونية وتوقف فجأة على أحد الطرق مما كاد يتسبب في وقوع كارثة.

وقال المرور ردًا على الشكوى الموثقة بالقول : نفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

