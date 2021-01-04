تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا عبر منصة أبشر الإلكترونية

لتفعيل استخدام تطبيق توكلنا والذي يتم الحصول على عدد من الخدمات من خلاله لابد من تفعيل رقم الهاتف الجوال، ويتم تفعيل رقم الهاتف على تطبيق توكلنا من خلال حساب المستفيد على منصة أبشر الإلكترونية، وسوف نتعرف على خطوات تفعيل الهاتف حتى يتمكن الأفراد من الاستفادة من كافة الخدمات ومنها التصاريح الأمنية على تطبيق توكلنا.

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا

يتم تعريف رقم الهاتف الجوال على تطبيق توكلنا من خلال منصة أبشر الإلكترونية ويتم ذلك من خلال عدة خطوات منها:

الوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت. تسجيل بيانات الدخول ومنها الاسم وكلمة السر . الانتقال إلى خدمات الأفراد ومنها خدماتي. الانتقال إلى تعريف رقم الهاتف الجوال على تطبيق توكلنا. كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستفيد. تلقي رسالة التأكيد ونقل الرمز منها إلى الخانة الفارغة. النقر على تفعيل، وبهذا تكون قد استكملت خطوات تفعيل رقم الهاتف الخاص بتطبيق توكلنا.

تحديث تطبيق توكلنا

يتم تحديث تطبيق توكلنا لمتابعة كل جديد يتم إضافته على التطبيق من خدمات مختلفة، ويتم تحديث التطبيق عن طريق:

الدخول على متجر جوجل بلاي على الهاتف

اختيار تطبيق توكلنا سوف تجد أيقونة تحديث.

قم بالضغط عليها واترك التطبيق حتى يتم التحميل والتحديث.

قم بفتح التطبيق وسجل الدخول عليه وابدأ في استخدام الخدمات المتوفرة عليه.

رابط تحميل تطبيق توكلنا

يتمكن كل من يحمل هاتف ذكي من تحميل تطبيق توكلنا والاستفادة من الخدمات التي يوفرها ومنها التصاريح الأمنية، ومتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا، والدخول على منصة مدرستي وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق على هواتف الأندرويد والأيفون كالتالي:

رابط تحميل تطبيق توكلنا على هواتف الاندرويد، وعلى الأيفون.