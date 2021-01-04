معرفة رقم الجوازات الموحد بالمملكة العربية السعودية

التعرف على رقم الجوازات الموحد أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، حيث خصصت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة لاستقبال الاستفسارات والشكوى الخاصة بالعملاء والتي تتعلق بخدمات الجوازات، وذلك في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن والمقيم، وسنعرض في هذا المقال رقم الجوازات الموحد بالمملكة العربية السعودية، وأهم الخدمات التي تقدمها المديرية.

رقم الجوازات الموحد بالمملكة

وحرصًا منا على تلبية رغبة قراء موقع “سعودية نيوز” والتسهيل عليهم في الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها سنعرض خلال السطور التالية رقم الجوازات الموحد الذي وفرته المديرية العامة للجوازات، حيث جاء الرقم الموحد للجوازات على النحو التالي “0114771100”، كما يمكن التواصل عن طريق رقم الإدارة العامة للمتابعة من خلال رقم 0114509650، أو من خلال البريد الإلكتروني “[email protected]”.

أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات بالسعودية

أما عن أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، فقد أتاحت المديرية العديد من الخدمات الخاصة بتسهيل جميع المعاملات التي تتعلق بالسفر والخروج من المملكة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر التي تتبع وزارة الداخلية السعودية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، وجاءت أهم الخدمات على النحو التالي:

خدمة العمل على إصدار التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة.

خدمة العمل على إيقاف التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة.

خدمة الحصول على التأشيرة الخاصة بالخروج النهائي.

خدمة الحصول على البطاقة الخاصة بالإقامة.

خدمة تجديد البطاقة الخاصة بالإقامة داخل السعودية.

خدمة نقل المعلومات لجوازات العمالة المنزلية.

خدمة طباعة الإقامة التي يتم تجديدها.

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات هي المسؤولة عن تنظيم خروج ودخول الأفراد في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تنظيم الجوازات والسفر والإقامة، كما تعمل المديرية على وضع الإرشادات والقواعد التي تنظم سير العمل والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي.