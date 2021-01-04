” العدل ” تزف بشرى سارة لمن في عمر الـ65 عامًا

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أشارت وزارة العدل، إلى توسع كتابات العدل المتنقلة، في خدمة شريحة كبار السن، لتشمل من هم في عمر الـ65 عامًا وأعلى، بدلًا من الـ70.
وأوضحت الوزارة أن عدد العمليات التوثيقية التي قدمتها كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها في 2017، بلغ نحو 43 ألف عملية.
ولفتت الوزارة إلى أن كتابات العدل المتنقلة وصلت إلى 26 مدينة هي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، حفر الباطن، ينبع، الخرج، الرس، إضافة إلى الحد الجنوبي لخدمة المرابطين.
وجاءت مبادرة كتابات العدل المتنقلة، دعمًا لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
Source slaati
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